藍籌放榜｜農夫山泉純利增19% 末期息多五成

農夫山泉(9633)公布去年底止全年純利84.95億元(人民幣，下同)(約96.92億港元)，按年多18.6%；收益332.39億元，升11.9%；毛利190.95億元，升8.2%；

每股盈利0.76元，多18.8%，每股末期息0.68元，增51.1%%。

茶飲料產品佔收入比例升至兩成

分部收益方面，包裝飲用水產品錄182.63億元，多7.1%，佔收入比例54.9%；茶飲料產品錄69.06億元，大升50.82%，佔比20.8%；功能飲料產品收入38.38億元，升3.9%，佔比11.5%；果汁飲料產品錄28.79億元，多10.1%，佔比8.7%；其他產品錄13.53億元，大減22.7%，佔比4.1%。

集團表示，今年隨新冠肺炎疫情防控政策優化落實，消費市場有望恢復向好，消費場景也在有序恢復，將繼續堅持提供健康天然的產品，並探索和開發更多創新優質的產品，滿足消費者不斷變化的需求，同時持續拓展銷售渠道，擴大市場份額。但集團也要看到疫情可能再次反覆，將加强關注並積極應對。疫情之後，大眾消費心理和模式也可能發生變化，將加强對消費者需求的了解和研究，持續改進產品和服務，靈活適應市場變化和更好地滿足消費者的需求。

農夫山泉今日收報45.85港元，升0.35港元或0.8%，成交額3.04億港元，市值2,308億港元。