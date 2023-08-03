藍籌放榜｜長和中期賺112億 中期息減一成

港口及相關服務期內收益總額198.6億元，EBITDA為65億元，以及EBIT為43.3億元，分別按年減12%，20%及27%。預計情況將隨著存貨積壓減少而於下半年溫和復甦，因而貨運量可望於第四季及下半年較2022年下半年有所改善。

主席李澤鉅指，上半年面對主要阻力計有美元持續保持相對強勢、生產成本上漲，尤其歐洲及英國與旗下能源密集型電訊業務，以及上半年並無變現一次性收益。集團繼續尋求可產生長期增加價值交易之措施，並於近期宣布在英國訂立重大合併協議及在意大利組建網絡合資企業。

零售業務收益總額升 4%

零售業務收益總額、EBITDA及EBIT分別為886.1億元、70.5億元及54.2億元，以呈報貨幣計按年分別升4%、17%及25%。CKHGT收益417.6億元，與去年同期相若，EBITDA及EBIT分別為100.1億元及3.35億元，減20%及86%。主要由於若干貨幣性資產之外幣重估影響錄得按年不利變動7億元，及歐洲3集團之貢獻減少所致。撇除上述因素，EBITDA及EBIT按年跌14%及62%。

年內未必有一次性收益淨額

該股又指，雖然業務及地域分布導致若干核心業務進入下調周期，惟由其他方面強勁復甦表現彌補，從營運角度上全年前景仍具韌力。儘管若干歐洲業務於期內受到能源及通脹成本壓力不利影響，惟歐洲電訊業務因推行定價措施帶來之收入增加、零售部門理想表現，加上商品價格有利前景，預期對下半年經常性營運業績改善作出貢獻。由於集團近期公布之交易將需完成監管及其他批准程序，與2022年內按IFRS 16後基準呈報之一次性收益淨額逾100億元相比，未必可於年內變現一次性收益淨額。

為配合集團既有政策，將不斷為股東物色可長期增加價值之項目，致力改善資產負債表及整體財務狀況。將繼續銳意達致經常性盈利增長及提高股東回報，同時維持穩健之財政實力，確保嚴謹執行審慎之財務、流動資金及現金流管理。