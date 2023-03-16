藍籌放榜｜長和全年多賺一成 末期息派2.086元 升12%

長江和記實業(001)指，按IFRS 16後基準，去年普通股股東應佔溢利366.8億元，按年升9.5%，包括錄一次性收益淨額109億元。營業額4572.2億元，揚2.6%，末期息每股派2.086元，升12%，全年派息2.926元，漲一成。

期內EBITDA總額1421億元，增4.8%，EBIT總額782.6億元，升13.7%。該股指，持續推行嚴謹之新冠疫情防疫限制為集團在內地及香港業務增添不少阻力，電訊業務在取得增長方面仍困難重重，但由於Cenovus Energy貢獻理想及年內完成多項主要策略交易，令去年盈利錄得增長。

主席李澤鉅指，展望今年，外在因素如潛在通脹及/或經濟衰退之結果、能源價格、地緣政治風險，以至貨幣及財務政策，聯同長期較高之利率環境，仍然增添相當不確定情況。各項因素在不同程度上對去年底及今年初業務構成考驗，並可能於年內縈繞。雖則如此，通關帶動之復甦很可能對香港及內地之業務帶來支持。按IFRS 16後基準，確認收益淨額逾100億元，當中包括於去年完成之多項策略併購交易產生之收益。

李澤鉅：來年併購未必錄相若程度一次收益

他又指，儘管營運表現繼維持穩固，惟綜觀來年之併購計劃，未必能錄得相若程度一次收益，加上眾多難以控制之阻力及外圍因素，預期將影響今年呈報業績。並已不斷為股東物色可產生長期新增價值之項目、改善資產負債表及整體財務狀況，確保持續具備應對挑戰之韌力。另外，將繼續銳意達致經常性盈利增長及提高股東回報，同時維持穩健之財政實力，確保嚴謹執行審慎之財務、流動資金及現金流管理。亦將一貫尋求與提升長遠股東價值核心策略一致之可持續發展業務機會。