藍籌放榜｜長和長實齊加派息 李澤鉅：通脹利基建業務

期內EBITDA總額1,421億元，增4.8%，EBIT總額782.6億元，升13.7%。該股指，持續推行嚴謹之新冠疫情防疫限制為集團在內地及香港業務增添不少阻力，電訊業務在取得增長方面仍困難重重，但由於Cenovus Energy貢獻理想及年內完成多項主要策略交易，令去年盈利錄得增長。

長和系放榜，長江和記實業(001)及長江實業集團(1113)去年派息齊齊上升，前者末期息大升12%，後者則加逾3%。集團主席李澤鉅昨在業績記者會上指，水、電、天然氣等公用事務有實質准許回報機制，資產價值根據通脹上調，「通脹高，本錢跟住上」，反而增加利潤空間，認為若營運得宜，「對基建來講，通脹反而係好消息。」

長和盈利增一成 「做咗好多功課」

李澤鉅指去年「辛苦、唔容易、困難重重」，大部分地區開始復常，但同時需求急升及勞動市場緊張令供應鏈受限，加上地緣政局影響及利率趨升令美元急漲，對匯兌不利，惟長和盈利仍錄約一成增長，「我哋做咗好多功課先交到呢份成績表」。

不過，他指在持續高通脹和利率上升影響下，港口業務復甦或仍需時，因為多數國家增長動力和消費需求比較弱，加上之前數月庫存積壓，今年首兩個月的吞吐量表現與去年第四季度相若，看不到明顯改善，預計今年下半年才出現溫和增長。

長實派息多3.6% 「樓市剛性需求大」

另外，長實去年底止全年純利216.83億元，按年多2.1%，期內收入563.41億元，減少9.3%，金融工具由錄得收益24.95億元，變虧損1.48億元，每股盈利5.98元，末期股息增3.4%，至1.85元，全年派息多3.6%，至2.28元。集團期內已確認物業銷售收入257.56億元，按年少31.9%；物業租務收入58.43億元，按年少12.7%。集團表示，長實仍有約94億元銷售將於今年入帳。

對於長實去年銷售收入下跌，李澤鉅指地產周期長，難以每年或每季度判斷，但指慶幸早幾年樓市高位時集團沒有買入太多項目，令土地儲備成本有很大競爭力，成為優勢。至於樓市前景，他指自己沒有水晶球，但認為本地不同階層都「住得太細」，剛性需求仍大，而短期利率走勢與政府房策會主導樓市。至於近日多個項目流標，他指流標基於「買家出價同賣方估價唔同」，並認為「估價始終要跟返出價」。