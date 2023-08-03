藍籌放榜｜長實半年少賺兩成 物業銷售減60%

位於沙田之本地樓盤名日‧九肚山已於上半年入帳，洪水橋之樓盤#LYOS將於下半年銷售交易完成時入帳，將帶來收益貢獻。市場對屯門飛揚第1期及第2期，以及新加坡Perfect Ten之推售反應良好，油塘親海駅預期將於本月初開售。至於西半山21 BORRETT ROAD未出售單位之發展商權益協議，沒收之訂金亦將於下半年度入帳。

本地住宅物業市場首季數據有所改善，中央政府貫徹落實穩定房地產市場政策 以支持內房市道，惟整體市況仍充滿挑戰。今年上半年，該集團香港及內地物業銷售收益按年均錄得減幅。

長江實業集團(1113)指，中期純利103.3億元，挫兩成，中期息每股維持派0.43元，期內盈利減少主要由於飛機租賃業務已於去年終止，以及物業發展進度因審慎土儲策略而出現空窗期所致。

香港銷售收入挫 66%

上半年確認物業銷售收入82.4億元，挫59.6%，主要涉香港名日‧九肚山；及內地東莞海逸豪庭、上海湖畔名邸和北京譽天下。其中香港銷售收入佔43.1億元，瀉66%，收益則涉16.7億元，少近七成。內地物業銷售佔35.4億元，跌52.3%，收益則為16.7億元，下滑34.6%。

該股指，可開發土地儲備約7,600萬方呎，其中香港涉800萬方呎，內地及海外分別涉6,400萬方呎及400萬方呎。

物業租務收入少 4.3%

另外，物業租務收入28.6億元，減4.3%，其中零售涉10.5億元，跌6.2%，寫字樓挫14.6%，至9.6億元。

隨著本港全面恢復通關及解除防疫措施，部分經濟表現得以改善。在全球經濟不明朗及息率上升環境下，香港樓市仍充滿挑戰，惟有信心樓市長遠仍受市場需求及購買力基礎支持。本地樓市將繼續由房屋政策及利率走向主導。香港在中央持續支持下，可發揮連接內地與世界各地之重要作用，憑藉此獨特優勢，以及作為國際金融中心、貿易及航運中心，以及創新科技中心之競爭力，推進本港持續復甦。