藍籌放榜｜長實去年少賺兩成 末期息派1.62元減12%

主席李澤鉅指，展望2024年，環球經濟增長步伐將繼續受限於通脹普遍高企、高息環境持續、國際地緣政治風險、貿易爭議，以及各國之緊縮貨幣政策而有所差異，整體環球經濟前景仍然滿佈挑戰。內地去年經濟實質增長改善，與2022年水平比較，按年錄得5.2%。縱然其他經濟數據仍表現各異，中央料將繼續透過高端創新，推動高質量持續發展，並積極落實强效支持措施，增强營商氣氛，為房地產市場提供有力扶持。內地作爲全球最大經濟體之一，為環球經濟增長重要引擎。而本港去年生產總值由負轉正，按年升3.2%。在國家堅實支持下，香港作爲國際金融中心、運輸及貿易中心之傳統地位穩固，其擔當大灣區及內地與世界接軌的橋樑角色，將鞏固背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

樓市將續由房屋政策及利率走向主導

另外，港府於年內推出多項措施吸引國際企業投資與專才，以促進發展並提升增强本港競爭力。房地產市場乃香港經濟重要支柱，行業與經濟共存共榮。本地樓市剛性需求仍在，長遠發展依然受到支持。今年2月，政府宣布撤銷所有住宅物業需求管理措施，本地樓市將繼續由房屋政策及利率走向主導。

他續指，集團低資本負債比率、充裕流動資金、穩健財政，乃利率高企環境下，穩守利攻之獨有優勢。儘管處身多變宏觀經濟環境，將一如既往，堅守嚴謹財務紀律及審慎管理傳統，憑藉堅實韌力持續發展。在優秀管理團隊帶領下，將繼往開來，在鞏固具增長前景及經常性收入的優質多元資產組合之同時，把握環球市場龐大機遇，延續為股東增值之方針。集團久經風浪考驗，遇強越強，於今年將繼續抱持樂觀信心，沉穩應對環球經濟挑戰。