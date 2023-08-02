藍籌放榜｜長建半年純利少4% 中期息71仙

長江基建(1038)公布6月底止半年純利42.39億元，按年跌3.9%，主要由於外幣兌港元表現走弱及財務成本上升，以業務所在地貨幣計算則增長4%；營業額195.34億元，跌2.7% ；每股盈利1.68元；中期股息0.71元，按年多1.4%。 長建業績｜英鎊疲弱 英溢利貢獻少 5% 集團指，電能實業(006)溢利貢獻10.66億元，多3%。英國業務溢利貢獻15.92億元，少5%，主要受UK Power Networks規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，以及通脹高企導致財務費用上升等負面因素影響。澳洲業務的溢利貢獻8.26億元，跌18%，主要因為包括Australian Gas Networks及Multinet Gas受到規管重設影響、United Energy於去年同期出售業務錄得一次性收益，以及澳元兌港元匯率疲弱。歐洲業務則貢獻4.24億元，跌0.1%。加拿大業務貢獻4.02億元，增31%；新西蘭業務貢獻7,200萬元，少0.55；香港及內地貢獻1.02億元，大減13%，原因在於內地收費道路車流量減少，以及香港水泥業務銷售量下降。

長建業績｜業務收益掛鈎通脹 抵禦負面影響 長建主席李澤鉅指，環球市場依然充斥不明朗因素，通脹壓力及地緣政治張力未見減退。在此經營環境下，長建業務仍表現強勁，展現堅韌實力。集團旗下受規管業務收益及資產基礎與通脹掛鈎，能抵禦現今高通脹環境帶來的負面影響。此外，由於該等業務的負債比率維持於恰當水平，加上准許借貸成本定期調整至反映現行實際利率，即使在利率上升的情況下亦能得到保障。 長建今日收報40.25元，失1.15元或2.8%，成交額6,950萬元，市值1,014億元。