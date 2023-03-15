藍籌放榜｜長建去年多賺3% 末期息1.83元

李澤鉅表示，通脹引發貨幣波動和財務成本上漲乃周期性事件，並不構成重大的中或長期問題。(資料圖片)

長江基建(1038)公布截至去年底止全年純利77.48億元，按年多3.1%，營業額392.36億元，跌3.7%，期內融資成本大升35.5%，至5.19億元，匯兌溢利亦減少41.3%，至1.11億元，每股溢利3.08元，末期股息1.83元，多1.7%，全年派2.53元，多1.2%，為上市26年來股息連年增長。

全年派 2.53 元 股息連升 26 年

集團指，去年業績備受利率上升導致財務成本增加，尤其是與通脹掛鈎的財務成本上漲，以及外幣兌港元走弱所影響。集團去年底止持有現金180億元，負債淨額對總資本淨額比率為7%。

分類業務表現方面，電能實業(006)去年溢利貢獻20.33億元，少8%，主要受累利率上升引致財務成本高漲，以及海外業務貢獻因匯兌疲弱而減少，倘以業務所在地貨幣計算，基建投資組合的溢利貢獻按年上升5%。至於來自英國業務的溢利貢獻30.69億元，大升29%，主要由於一筆非現金遞延稅項相關支出入帳，及出售Northumbrian Water 13%權益而錄得一次性收益，惟部分收益因上漲財務成本及英鎊兌港元疲弱而抵銷。而受惠United Energy、Victoria Power Networks及Energy Developments的收益貢獻增長，澳洲業務的溢利貢獻增加4%，至19.76億元，惟部分業績被澳元兌港元回軟所抵銷。以當地貨幣計算，溢利增長11%。

李澤鉅：通脹推升利率成本僅周期事件

主席李澤鉅表示，通脹引發貨幣波動和財務成本上漲乃周期性事件，並不構成重大的中或長期問題，通脹往往對利率成本及營運開支帶來短期負面影響。然而，受規管業務具有保障實質准許回報機制，受規管資產價值跟隨實際通脹與時上調，使上升之成本可於其後年份收回。他指，集團的增長策略與恪守審慎理財原則相輔相成，在追求持續收益增長同時，一直保持理想負債水平。集團一貫的經營方針乃在穩健及增長間取得平衡，有關理念亦體現在集團併購策略及準則上，「我們只會物色風險評估及定價均合乎特定範圍的新投資項目，進行擴展過程中不會抱有志在必得的心態」。

長建今日收報44元，升0.2元或0.5%，成交額8,520萬元，市值1,109億元。