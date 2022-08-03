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財經
2022-08-03 17:17:50

藍籌放榜｜長江基建中期純利44億 派息增1.4%

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藍籌放榜｜長江基建中期純利44億 派息增1.4%

長江基建今年上半年純利44.1億元，按年升46.4%。圖中為主席李澤鉅。(資料圖片)

長江基建(1038)指，今年上半年純利44.1億元，按年升46.4%，主要歸因於英國業務於去年同期受到非現金遞延稅項相關支出之負面影響。營業額200.79億元，少09%，稅前溢利46.85億元，漲四成，每股盈利1.75元。另外，該股擬派中期息每股0.7元，升1.4%

英國業務溢利飆2

期內來自電能實業(006)溢利貢獻為10.32億元，按年升14%；英國業務溢利飆逾2倍，至16.79億元；澳洲業務溢利貢獻為10.04億元，揚9%，但歐洲業務溢利則少3%，至4.29億元，因匯率轉弱所致。若以當地貨幣計算，溢利貢獻則升5%。至於內地及香港業務組合溢利貢獻為1.17億元，瀉47%

冀透過新投資項目及收購壯大業務

主席李澤鉅指，環球經濟持續反覆及充斥不明朗因素，當中通脹壓力及地緣政治緊張局勢帶來重大挑戰。旗下受規管業務之收益及資產基礎能抵禦通脹。於通脹高企環境下，實質受規管回報率在適當調整後得到保障。該股憑藉穩健財務實力，處於有利位置把握市場湧現之收購機遇，鞏固旗下業務組合。冀能透過新投資項目及收購壯大業務，並在拓展至不同行業及擴大營運版圖之餘，為旗下業務組合創造更大協同效益。

截至今年6月底，現金及存款總額共95.91億元，貸款總額為286.2億元，其中74%還款期為明年至2026年。目前大部分現金均為美元、港元、澳元、新西蘭元、英鎊或人民幣短期存款。而負債淨額對總資本淨額比率為12.9%，較去年底少1.8個百分點。

該股今日收報48.7元，升0.1%0.05元，成交約7,480萬元。

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