藍籌放榜｜阿里上季經調整利潤飆近五成 勝預期

阿里巴巴(9988)公布6月底止季度業績勝市場預期，期內純利343.32億元(人民幣，下同)(約371.6億港元)，按年大升近51%；收入2,341.56億元，多13.9%；淨利潤330億元，增62.6%；非公認會計準則淨利潤449.22億元，多48%，主要由於經調整EBITA增加及權益法核算的投資損益增加所致；經調整EBITA升32%，至453.71億元。攤薄每股美國存託股收益為1.83美元；攤薄每股收益1.8港元，不派息。
阿里業績｜淘天集團收入升12% 菜鳥多34%
六大業務的業績方面，淘天集團季度收入升12%，至1,149.53億元，6月底止淘寶app日均活躍用戶多6.5%。阿里國際數字商業集團收入則升41%，至221.23億元。本地生活收入多30%，至144.5億元，訂單漲逾35%。菜鳥集團季度收入升34%，至231.64億元，由國際物流履約解決方案服務及國內消費者物流服務的收入增加所帶動。雲智能收入多4%，至251.23億元，而自「通義千問」於今年4月發布後，阿里雲升級其音頻轉寫平台「聽悟」，為其配備AI驅動的會議分析能力。於7月份，阿里雲推出生成式AI文生圖模型「通義萬相」。大文娛收入揚36%，至53.81億元，反映線上娛樂業務的增長及線下娛樂業務的強勁復蘇。
阿里業績｜張勇：期待變革持續有積極影響
阿里主席兼首席執行官張勇表示，期待變革對業務持續產生積極影響，包括競爭力不斷增強、持續增長，以及為股東創造價值。首席財務官徐宏說，過去一個季度取得了強勁的財務表現，受惠於各分部業務得到改善，收入與經調整EBITA分別增長14%及32%。得益於持續產生的強大自由現金流，季內集團回購了價值31億美元的美國存託股。
阿里今日收報94.3港元，升0.2港元或0.2%，成交額32.4億港元，市值約1.94萬億港元。