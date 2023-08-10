藍籌放榜｜阿里上季經調整利潤飆近五成 勝預期

阿里巴巴(9988)公布6月底止季度業績勝市場預期，期內純利343.32億元(人民幣，下同)(約371.6億港元)，按年大升近51%；收入2,341.56億元，多13.9%；淨利潤330億元，增62.6%；非公認會計準則淨利潤449.22億元，多48%，主要由於經調整EBITA增加及權益法核算的投資損益增加所致；經調整EBITA升32%，至453.71億元。攤薄每股美國存託股收益為1.83美元；攤薄每股收益1.8港元，不派息。

阿里業績｜淘天集團收入升 12% 菜鳥多 34%

六大業務的業績方面，淘天集團季度收入升12%，至1,149.53億元，6月底止淘寶app日均活躍用戶多6.5%。阿里國際數字商業集團收入則升41%，至221.23億元。本地生活收入多30%，至144.5億元，訂單漲逾35%。菜鳥集團季度收入升34%，至231.64億元，由國際物流履約解決方案服務及國內消費者物流服務的收入增加所帶動。雲智能收入多4%，至251.23億元，而自「通義千問」於今年4月發布後，阿里雲升級其音頻轉寫平台「聽悟」，為其配備AI驅動的會議分析能力。於7月份，阿里雲推出生成式AI文生圖模型「通義萬相」。大文娛收入揚36%，至53.81億元，反映線上娛樂業務的增長及線下娛樂業務的強勁復蘇。