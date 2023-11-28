藍籌放榜｜阿里健康中期多賺1.7倍 不派息

研究醫療垂直領域 AI 大語言模型

該股指，將積極運用在互聯網和科技創新方面長期積累能力和服務經驗，持續賦能「雲藥房」，「雲醫院」和「雲基建」戰略，為更多用戶提供真正優質高效的醫療健康服務。在雲基建領域，將在監管部門指導下，展開醫療垂直領域AI大語言模型研究，以新一代信息技術手段，推進更多產品和服務能力升級，應用於消費者的醫療健康服務。未來秉承著「5年內，成為服務5億人的數字化健康管理公司」的發展，以互聯網數字化技術撬動用戶主動自我健康管理的巨大市場，向著讓醫療健康普惠可及的初心堅定的邁出重要的、里程碑式的一步。