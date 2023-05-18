藍籌放榜｜阿里去年多賺17% 擬年半內分拆3業務

七大業務表現方面，中國商業去年收入5,827.31億元，輕微下降1%，經營利潤減0.2%，至1,721.91億元；國際商業收入692.04億元，多13%，經營虧損收窄至84.29億元；本地生活服務數入多12%，至501.12億元，經營虧損稍收窄至233.02億元；菜鳥的收入增長21%，至556.81億元，經營虧損亦稍收窄至36.22億元；雲業務收入772.03億元，多4%，經營虧損亦微減至51.51億元；數字媒體及娛樂收入314.82億元，少2%，經營虧損亦收窄至94.09億元；創新業務收入22.74億元，大減20%，經營虧損則微跌至94.09億元。

阿里巴巴(9988)公布3月底止全年業績，期內純利725.09億元(人民幣，下同)(約805億港元)，按年多17%，主要由於經營利潤增長及所持有的股權投資的公允價格變動而產生的淨虧損下降所帶動，部分被權益法核算的投資收益下降及投資減值增加所抵銷；撇除把公允價值變動及投資減值等，非公認會計準則淨利潤1,413.79億元，多4%；收入8,686.87億元，淨2%；經營利潤1,003.51億元，增長44%；每股收益3.43元。

阿里透露已批準雲智能、菜鳥及盒馬的上市計劃。(資料圖片)

計劃將通義千問融入阿里生態體系

對於人工智能發展，集團指今年4月阿里雲推出其最新的大語言模型(LLM)通義千問，在不久的將來，則計劃將新的大語言模型融入阿里生態體系內所有的業務應用程序中，進一步提升用戶體驗。為了讓企業客戶能夠從人工智能驅動的創新中獲益，阿里雲將在雲上讓客戶接入通義千問，並幫助他們為自己的業務場景開發定制化的大語言模型。集團指，自從該模型發布以來，已經收到來自各行業的超過20萬企業用戶申請接入通義千問的測試請求。

雲智能菜鳥盒馬已有上市時間表

另外，集團今年3月宣布重組並將六大業務獨立營運，並透露董事會批准通過雲智能集團的完全分拆，計劃通過私募融資為雲智能引進外部戰略投資者，並尋求成為一家獨立的上市公司，目標是在未來12個月完成上述計劃。

另外，集團亦批准啟動探索菜鳥集團上市，目前阿里持有菜鳥67%股權，目標是在未來12到18個月完成上市計劃。

最後是已批准啟動新零售業務盒馬的上市流程，預計該上市將在未來6到1個月內完成。