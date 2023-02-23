藍籌放榜｜阿里巴巴上季Non-GAAP盈利升12% 勝預期

阿里巴巴(9988)指，截至去年12月底第三季純利468.1億元(人民幣，下同)(約539.6億港元)，按年增69%，非公認會計準則(Non-GAAP)淨利潤499.3億元，升12%，勝預期。

期內收入2477.5億元，升2%，經營利潤漲3.9倍，至350億元，主要由於數字媒體及娛樂分部相關的商譽減值減少224.27億元。經調整EBITDA為591.6億元，揚15%，

上季斥 33 億美元回購

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇指，儘管需求減弱，以及供應鏈和物流受到新冠肺炎疫情措施變化的一定影響，仍取得穩健季度業績。預期消費者信心和經濟活動將持續恢復，將繼續在競爭環境中專注為客戶帶來增長，並為股東創造可持續長期價值。另外，首席財務官徐宏指，過去一個季度，繼續提升運營效率和優化成本，取得強勁的盈利增長。淨現金狀況依然強勁，並繼續產生健康現金流。截至去年12月底季度，回購4,540萬股美國存託股，涉資約33億美元，持續兌現改善股東回報的承諾。並在目前授權下，約有213億美元回購額度，有效期至2025年3月。

截至去年12月底，淘寶和天貓的線上實物商品GMV(剔除未支付訂單)同比錄得中單位數下降，主要由於消費需求減少、競爭持續，以及因內地新冠肺炎疫情病例增加導致12月供應鏈和物流受到影響。

雲業務收入增 3%

中國商業業務收入1,699.8億元，跌1%，經營利潤531億元，跌2.6%，國際商業業務收入增18%，至194.6億元，經營虧損收窄至16.6億元。至於雲業務收入201.8億元，按年升3%，經營虧損亦降至14.9億元；數字媒體及娛樂收入減6%，至75.8億元，經營虧損減至10億元。