藍籌放榜｜阿里巴巴首季經調整利潤挫三成

阿里巴巴(9988)收市後公布截至今年6月底止首季純利227.3億元(人民幣，下同)(約267億港元)，按年削49.6%，非公認會計準則淨利潤302.5億元，減30%，勝預期，營業額2055.5億元，微跌0.09%，經營利潤249.4億元，減19%，

阿里巴巴主席兼首席執行官張勇指，過去一個季度，積極應對宏觀環境種種變 化，通過持續加強為客戶創造價值能力，始終聚焦長期戰略。雖然業務在4、5月增速相對放緩，但進入6月已看到向好跡象。基於擁有高質量消費群體，以及滿足客戶不同需求的多元化業務所呈現出的韌性，對未來長期增長仍充滿信心。

首席財務官徐宏則說，儘管新冠肺炎疫情反覆帶來挑戰，收入同比表現穩 健；通過持續改善運營效率，以及更專注優化成本，關鍵戰略業務虧損收窄。

期內淘寶和天貓的線上實物商品GMV(剔除未支付訂單)，按年錄中單位數跌幅，主要因新冠肺炎疫情反覆，以及其導致4月和5月大多時候供應鏈和物流中斷所影響。5月下旬，隨著物流運力正常化，GMV正在恢復，這得益於商家和忠實消費者對天貓618理想生活狂歡季，天貓618實現支付GMV有正增長，也看到88VIP用戶的購買力非常強勁。

雲業務收入增一成

至於中國零售商業收入1369.7億元，減2%，經調整EBITA為435.7億元，挫14%；國際商業收入減3%，至108億元，經調整EBITA虧損擴大至15.6億元；

雲業務收入176.85億元，增一成。

該股指，期內斥35億美元回購3,860萬股美國存託股，截至6月底，現金及現金等價物和短期投資額為4,531.9億元。