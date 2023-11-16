藍籌放榜｜阿里首派息 每股12.5美仙 雲智能分拆叫停 盒馬上市暫緩

阿里巴巴(9988)公布截至9月底止季度純利277.06億元(人民幣，下同)(約298億港元)，去年同期則虧損205.61億元；收入2,247.9億元，按年多8.5%；非公認會計準則淨利潤401.88億元，增18.8%，勝市場預期；經調整 EBITDA錄492.37億元，多13.7%；攤薄每股美國存託股收益10.77元，並首度派發年度股息，每股普通股0.125美元(約0.975港元)，或每股美國存託股1美元，股息總額約25億美元(約195億港元)。集團指，這是在現有股份回購計劃之外，又一持續努力提高股東回報的舉措。

阿里季績｜經調整利潤增近 19% 勝預期

雲智能上季收入276.48億元，多2%。對於雲智能的分拆計劃，集團指，美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給雲智能集團的前景帶來不確定性，認為其分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能的完全分拆，而是會面對不確定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型。另外，盒馬的首次公開募股計劃亦暫緩，集團指正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場 狀況和其他因素。