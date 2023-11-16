藍籌放榜｜阿里首派息 每股12.5美仙 雲智能分拆叫停 盒馬上市暫緩

阿里巴巴(9988)公布截至9月底止季度純利277.06億元(人民幣，下同)(約298億港元)，去年同期則虧損205.61億元；收入2,247.9億元，按年多8.5%；非公認會計準則淨利潤401.88億元，增18.8%，勝市場預期；經調整 EBITDA錄492.37億元，多13.7%；攤薄每股美國存託股收益10.77元，並首度派發年度股息，每股普通股0.125美元(約0.975港元)，或每股美國存託股1美元，股息總額約25億美元(約195億港元)。集團指，這是在現有股份回購計劃之外，又一持續努力提高股東回報的舉措。
阿里季績｜經調整利潤增近19% 勝預期
雲智能上季收入276.48億元，多2%。對於雲智能的分拆計劃，集團指，美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給雲智能集團的前景帶來不確定性，認為其分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能的完全分拆，而是會面對不確定的環境，專注建立雲智能集團可持續增長的模型。另外，盒馬的首次公開募股計劃亦暫緩，集團指正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場 狀況和其他因素。
其他業務方面，本地生活上季收入增16%，至155.64億元；菜鳥的收入升25%，至228.23億元；大文娛收入57.79億元，增長11%。
阿里季績｜吳泳銘：正式進入全新發展階段
阿里首席執行官吳泳銘說，阿里本季度業績穩健，多個業務展現全新動能和活力，主動自我變革成效顯著。隨正式進入全新發展階段，面向未來，集團明確了戰略重心和優先級方向，將保持創業心態，更堅決地投入，更果斷地取捨，以更靈活的治理機制，抓住AI科技變革帶來的全新機會，創造更多客戶價值。
首席財務官徐宏指，據集團資本管理計劃，正優先對技術和創新進行投入，為業務帶來新增長，對業務基本面充滿信心，並欣然宣布就2023財年首次派發年度股息，為現有股份回購計劃外，又一持續努力提高股東回報的舉措。