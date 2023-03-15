藍籌放榜｜電能實業純利減8% 維持2.82元派息

電能實業(006)公布去年底止全年純利56.49億元，按年減少近8%，收入12.65億元，跌0.9%，惟淨匯兌由錄溢利變3,000萬元虧損，以及其他收益大減94.3%，至2,000萬元，每股溢利2.65元，末期股息維持2.04元，全年維持派2.82元。集團指，業績因財務成本增加及主要貨幣兌港元弱勢而大受影響。

英國業務溢利貢獻少 11%

電應期內英國業務溢利貢獻25.17億元，按年少10.7%，稱短期匯率波動對溢利貢獻造成影響，但基本經濟持續向好。澳洲業務貢獻13.42億元溢利，多4.6%，當地營運公司的業務表現良好，並專注推動配電網絡轉型，提高綠色能源比例。

而為減輕香港以外投資的貨幣風險，集團指在適當情況下會以當地貨幣計值的貸款進行融資或訂立遠期外匯合約或交叉貨幣掉期合約，該等貸款於去年底的公平價值為32.36億元，按年少5.7%；該等遠期外匯合約及交叉貨幣掉期合約的公平價值資產為26.8億元，大升1.4倍。

集團指，外幣匯率波動會影響香港以外投資資產淨值折算價值，由此產生的匯兌差額會計入集團儲備。來自集團香港以外投資之非港元收益，除非另作外匯存款，否則均在收取時轉換成美元。於去年底，集團未履行的財務衍生工具合約名義總額為332.62億元，少3.5%。

霍建寧：物色低風險成熟能源公司

主席霍建寧表示，地緣政局動盪令全球供應鏈備受壓力，多個工業界別的產量受限制，導致原材料和化工產品供應短缺。經濟衰退的壓力，亦間接影響集團轉廢為能業務可得的廢物量。集團已積極採取措施確保充足的物資供應，使業務能穩定無間斷地營運，繼續提供長期保證收益。他指，去年環球市場資本成本有所增加，此趨勢或會在未來數月持續。憑藉穩健的財務及現金狀況，集團將繼續根據長遠策略，物色符合集團準則，並合乎成本效益的投資項目，並特別著眼於成熟能源市場中的低風險、管理完善的公司。

電能實業今日收報43.45元，漲0.05元或0.1%，成交額1.7億元，市值926億元。