藍籌放榜｜領展減派息 股價下挫失50關

領展房地產信託基金(823)公布截至今年9月底止半年業績，可分派總額32.77億元，按年跌1.8%，每基金單位中期分派1.5551元，少2.6%，倘撇除去年中期酌情分派7仙，期內中期息則增1.9%。

物業公平值收益 108.5 億元

該股曾失守50元關，低見49.6元，最多跌4.3%，現報49.9元，瀉3.8%或1.95元，成交約2.8億元。

期內收益揚4.6%至60.42億元，物業收入升4.5%至45.87億元。投資物業組合估值漲5%，至2,234.85億元，物業公平值收益108.5億元，飆2.5倍，以及38.18億元資產收購，惟部分被外幣貶值48.15億元所抵銷。每基金單位資產淨值增加4.9%至80.86元。

領展在香港物業組合主要包括附設於/鄰近公共屋邨及周邊有公共交通樞紐的126個社區商業設施及約5.7萬個泊車位等，期內收益總額及物業收入淨額分別升4.3%及5.3%。零售業務平均續租租金調整率8.5%，漲2.6個百分點，平均每方呎租金63.2元。港府逐步放寬與新冠肺炎疫情相關防疫限制及隔離措施，料將支持下半年度的租賃市場氣氛。預期明年最低工資可能上調，將提振旗下客流區消費意欲，料顯著利好商戶，仍對香港復常及重新全面開放依然抱持樂觀態度。

停車場及相關業務之收益飆12.7%，因月票銷售增長，及位於紅磡及柴灣兩個停車場/汽車服務中心及倉庫大廈提供全期貢獻，今年8月上調停車場月租，平均增幅為中單位數百分比，停車場月租收入升3.4%。

另於內地一線城市及周邊長三角及珠三角地區之商場、一幢辦公室大樓及物流物業，該物業組合收益增3.3%，因物流物業開始貢獻收益，帶來新收入來源，物業收入淨額減1.2%，因抗疫防疫措施令內地零售業受壓。

港 5 商場正翻新 涉 2.7 億

另外，該股指正為位於香港的鳳德商場、東頭街市、啟田商場、蝴蝶商場及秀茂坪商場進行資產提升，共涉約2.7億元，料明年初至2024年初完工；待法定審批的規劃中香港資產提升項目的估計總成本超過5.9億元。