藍籌放榜｜騰訊上季經調整純利449億人幣 增近四成 勝預期

騰訊控股(700)收市後公布業績，第三季純利361.8億元(人民幣，下同)，按年減9%，按季飆38%，非國際財務報告準則盈利449.2億元，按年增39%，按季亦漲20%，遠勝預期；非國際財務報告準則經營盈利554.8億元，揚36%。期內收入漲一成，至1,546.2億元，毛利多23%，至765.2億元。 該股今日收市報322.6港元，飆4.8%或14.8元，成交約103.5億港元。 首 9 個月賺 881.9 億人幣 另外，首9個月賺881.9億元，升8%，非國際財務報告準則盈利1,150億元，漲34%，非國際財務報告準則經營溢利揚35%，至1,539.9億元。營業額4,538.2億元，多11%，毛利增22%，至2,155.4億元。

馬化騰：加大投資人工智能模型 主席兼首席執行官馬化騰指，上季實現堅實且高質量收入增長，顯著利潤率提 升，以及結構性經營槓桿。視頻號和小遊戲等新興業務為貢獻高利潤率收入來源，將重心從發展空間較少業務轉移至增長潛力更高的業務。正加大投資人工智能模型，並提升對內容和廣告精準推薦能力。不僅致力於將領先人工智能能力定位為自身業務發展的倍增器，也讓其為企業客戶乃至整個社會創造價值。

網絡廣告收入漲近兩成 期內增值服務收入757.4億元，升4.1%，其中國際市場遊戲收入升14%，至133億元，撇除匯率影響則增7%，本土市場亦揚5%，至327億元，得益於近期發布的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和《DnF》等長青遊戲。至於網絡廣告收入漲近兩成，至257.2億元，金融科技及企業服務收入520.4億元，升16.1%。