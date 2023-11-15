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財經
2023-11-15 17:10:27

藍籌放榜｜騰訊上季經調整純利449億人幣 增近四成 勝預期

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藍籌放榜｜騰訊上季經調整純利449億人幣 增近四成 勝預期

騰訊收市後公布業績，第三季純利361.8億元人民幣，按年減9%，按季飆38%。(資料圖片)

騰訊控股(700)收市後公布業績，第三季純利361.8億元(人民幣，下同)，按年減9%，按季飆38%，非國際財務報告準則盈利449.2億元，按年增39%，按季亦漲20%，遠勝預期；非國際財務報告準則經營盈利554.8億元，揚36%。期內收入漲一成，至1,546.2億元，毛利多23%，至765.2億元。

該股今日收市報322.6港元，飆4.8%14.8元，成交約103.5億港元。

9個月賺881.9億人幣

另外，首9個月賺881.9億元，升8%，非國際財務報告準則盈利1,150億元，漲34%，非國際財務報告準則經營溢利揚35%，至1,539.9億元。營業額4,538.2億元，多11%，毛利增22%，至2,155.4億元。

馬化騰：加大投資人工智能模型

主席兼首席執行官馬化騰指，上季實現堅實且高質量收入增長，顯著利潤率提 升，以及結構性經營槓桿。視頻號和小遊戲等新興業務為貢獻高利潤率收入來源，將重心從發展空間較少業務轉移至增長潛力更高的業務。正加大投資人工智能模型，並提升對內容和廣告精準推薦能力。不僅致力於將領先人工智能能力定位為自身業務發展的倍增器，也讓其為企業客戶乃至整個社會創造價值。

藍籌放榜｜騰訊上季經調整純利449億人幣 增近四成 勝預期

騰訊主席兼首席執行官馬化騰指，將重心從發展空間較少業務轉移至增長潛力更高的業務。(資料圖片)

網絡廣告收入漲近兩成

期內增值服務收入757.4億元，升4.1%，其中國際市場遊戲收入升14%，至133億元，撇除匯率影響則增7%，本土市場亦揚5%，至327億元，得益於近期發布的《命運方舟》和《無畏契約》，以及《王者榮耀》和《DnF》等長青遊戲。至於網絡廣告收入漲近兩成，至257.2億元，金融科技及企業服務收入520.4億元，升16.1%

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資本開支飆2.3

至於上季EBITDA558億元，增29%，經調整EBITDA613億元，升26%，資本開支為80億元，漲237%；自由現金流為511億元，亦揚85%

截至9月底，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數13.36億，按年升2%，按季揚0.7%QQ的移動終端月活躍帳戶數5.58億，按年減3%，按季跌2%。

 

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