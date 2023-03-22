藍籌放榜｜騰訊去年少賺16% 末期息大增五成

騰訊控股(700)公布去年底止全年純利1,882.43億元(人民幣，下同)(約2,143億港元)，按年少16.3%；經調整純利1,156.49億元，跌6.6%；收入5,545.52億元，減1%，毛利2,387.46億元，少2.9%，每股盈利19.757元，末期息每股2.4港元，大升五成。

單計上季，集團純利1,062.68億元，大升11.9%；經調整純利297.11億元，漲19.4%；收入1,449.54億元，增0.5%；毛利618.22億元，增6.9%。期內EBITDA 為440億元，增加20%；經調整的EBITDA為496億元，多17%。

國際市場遊戲收入多 3%

分類業績方面，集團去年收費增值服務付費會員數下降1%至，2.34億；國際市場遊戲上季貢獻了遊戲總收入的33%。增值服務業務全年收入同比跌1%，至2,876億元；國際市場遊戲收入多3%，至468億元，排除滙率影響及2021年第四季與Supercell相關的調整後，增幅為5%。單計第四季，增值服務業務收入降2%，至704億元；國際市場遊戲收入增長5%，至139億元，排除滙率及Supercell影響，增幅為11%。

網絡廣告收入下降 7%

網絡廣告業務方面，去年收入下降7%，至827億元，其中上半年收入下降，年末則有所恢復。社交及其他廣告收入下降4%，至720億元。單計第四季，網絡廣告業務收入升15%，至247億元。電子商務平台、快速消費品及遊戲行業廣告主的廣告開支同比顯著增長。

金融科技及企業服務業務去年收入漲3%，至1,771億元。單計第四季則下降1%，至472億元。

騰訊今日收土報347.2港元，升3.6港元或1%，成交額68.7億港元，市值3.32萬億港元。