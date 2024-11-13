藍籌放榜｜騰訊季績勝預期！經調整利潤升33% 遊戲收入漲13%

騰訊控股(700)公布9月底止第三季非國際財務報告準則純利錄598.13億元(人民幣，下同)，按年升33.2%；純利532.3億元，多47.1%，經調整純利及純利均較預期高。
另外，騰訊上季收入1,671.93億元，升8.1%；毛利888.28億元，升16.1%；每股盈利5.762元。累計首9個月，騰訊非國際財務報告準則純利錄1,673.91億元，升45.5%；純利1,427.49億元，多61.9%；收入4,878.11億元，增7.5%；每股盈利15.346元。
國際遊戲收入多9% 本地升14%
分部表現方面，上季騰訊增值服務業務增長9%，至827億元。本地及國際遊戲收入合共518億元，按年多12.6%。國際市場遊戲收入為145億元，升9%，按固定匯率計則增長11%，乃由於包括《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》在內的遊戲表現強勁。本土市場遊戲收入漲14%，至373億元，得益於包括《無畏契約》、《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士：起源》在內的遊戲驅動。社交網絡收入升4%，至309億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。
營銷服務收入增長 17%
今季起營銷服務將取代網絡廣告業務，上季的收入同比增長 17%，至300億元，得益於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，以及巴黎奧運會相關品牌廣告的較小幅度貢獻。
金融科技及企業服務業務收入漲2%，至531億元。金融科技服務收入總體較去年同期基本保持穩定，其中理財服務收入因用戶規模擴大及客戶資產保有量增長而增長，而支付服務收入因消費支出疲軟而有所下降。企業服務業務收入上升，乃由於雲服務收入及商家技術服務費增長。
小程序上季的交易額超2萬億人幣
另外，集團指小程序上季的交易額超2萬億元，增長十幾個百分點，得益於在點餐、電動車充電及醫療服務等應用場景中有更好的覆蓋與更優的解決方案。音樂付費會員數增長16%，至1.19億，長視頻付費會員數則升6%，至1.16億。
集團指，未來會持續持續在產品和運營中部署AI，包括營銷服務和雲服務，所帶來的切實可見效益也愈加顯現，持續投資於AI技術、工具和解決方案，以服務用戶與合作夥伴。