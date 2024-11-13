藍籌放榜｜騰訊季績勝預期！經調整利潤升33% 遊戲收入漲13%

分部表現方面，上季騰訊增值服務業務增長9%，至827億元。本地及國際遊戲收入合共518億元，按年多12.6%。國際市場遊戲收入為145億元，升9%，按固定匯率計則增長11%，乃由於包括《PUBG MOBILE》及《荒野亂鬥》在內的遊戲表現強勁。本土市場遊戲收入漲14%，至373億元，得益於包括《無畏契約》、《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士：起源》在內的遊戲驅動。社交網絡收入升4%，至309億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵銷。

營銷服務收入增長 17%

今季起營銷服務將取代網絡廣告業務，上季的收入同比增長 17%，至300億元，得益於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，以及巴黎奧運會相關品牌廣告的較小幅度貢獻。

金融科技及企業服務業務收入漲2%，至531億元。金融科技服務收入總體較去年同期基本保持穩定，其中理財服務收入因用戶規模擴大及客戶資產保有量增長而增長，而支付服務收入因消費支出疲軟而有所下降。企業服務業務收入上升，乃由於雲服務收入及商家技術服務費增長。