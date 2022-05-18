藍籌放榜｜騰訊季績遜預期 手遊廣告收入齊挫

騰訊控股(700)公布3月底止首季純利234.13億元(人民幣，下同)(約271.8億元)，按年大減51%，非國際財務報告準則(non-GAAP)純利則跌23%，至255.45億元，較市場普遍預期跌約兩成遜色，收入1,354.71億元，只多0.1%，經營盈利則挫34%，至372.17億元，每股盈利2.455元。

手機遊戲兩年來首季度下跌

分類表現方面，期內增值服務收入727億元，只多0.4%，至於手機遊戲增值服務收入總額403億元，跌3%，為兩年來首次出現季度下跌；個人電腦客戶遊戲收入多2%，至121億元。而本土市場遊戲收入則少1%，至330億元，主要由於未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響；國際市場遊戲收入多4%，至106億元。

網絡廣告 收入下降 18%

網絡廣告業務方面，上季收入下降18%，至180億元，反映了教育、互聯網服務及電子商務等行業的廣告需求疲軟，及網絡廣告行業自身監管變化的影響，部分被快速消費品行業的穩定需求以及合併搜狗帶來的廣告收入抵銷。

金融科技及企業服務業務收入428億元，多10%，增速放緩反映今年3月新冠肺炎疫情影響商業支付交易金額。

騰訊今日收報365.6港元，跌2.8港元或0.8%，成交額103億港元。