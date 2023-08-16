藍籌放榜｜騰訊第二季經調整盈利375億人民幣 漲33% 符預期

第二季增值服務收入742億元，升3.5%，得益於《VALORANT》、《Triple Match 3D》及《勝利女神：妮姬》的貢獻，國際市場遊戲收入增長19%，至127億元，排除匯率變動影響後，增幅為12%。本土市場遊戲收入穩定至318億元。而社交網絡收入增2%，至297億元，受惠於小遊戲及音樂付費會員服務收入增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入的下降所抵銷。

上半年多賺 24%

至於上半年賺520億元，增24%，非國際財務報告準則盈利700.8億元，升31%，符預期，經營盈利多20%，至807.3億元，毛利揚21%，至1,390億元。

主席兼首席執行官馬化騰指，第二季保持穩健收入增長，並向更高利潤率的優質收入來源傾斜。這一轉變，結合自去年形成的嚴謹成本紀律，讓利潤增速超過收入增速。廣告業務實現顯著快速增長，得益於廣告平台上應用機器學習能力及視頻號商業化，將繼續推動創新，包括通過生成式人工智能，正在以騰訊雲模型即服務(MaaS)為合作夥伴提供模型庫，同時在打磨自研專有基礎模型。

斥 112 億人民幣回購

該股指，截至今年6月底，現金淨額為177億元。於上市投資公司(不包括附屬公司)權益公允價值為4,354億元，未上市投資的帳面價值為3,470億元。於第二季，於港交所(388)以約112億元總代價回購約3,587萬股股份。