藍籌放榜｜CEO將退休 高層大執位 京東上季轉賺 外圍先抽高

京東集團首席執行官徐雷表示，盈利水平顯著提升，主要得益於精細化運營、優化商品組合，以及豐富服務範圍等方面所做出的努力。在未來幾個季度中，集團將進一步完善業務架構，以服務全中國更廣泛的用戶群體。首席財務官許冉則指，隨著集團主動進行的業務調整的推進，今季會看到更多財務上和經營上的向好趨勢。

京東集團(9618)上季扭虧！集團昨公布截至3月底止上季純利63億元(人民幣，下同)(約71億港元)，去年同期則蝕30億元；經調整淨利潤則大升九成，至76億元。雖然集團昨同時宣布首席執行官徐雷將退休，惟京東美股昨早段仍衝高，一度較港高一成。

許冉接任首席執行官 單甦任CFO

另外，京東同時公布徐雷將因個人原因退任首席執行官兼執行董事職務，許冉將接任，而京東物流(2618)現任首席財務官單甦將接替許冉出任京東首席財務官。集團指，徐雷將立即開始交接流程，以確保留有充足時間，在6月退休前將首席執行官職務順利交接予許冉，而他退休後，將擔任京東顧問委員會首任理事長。

京東物流虧損收窄至10億人幣

至於京東物流的首席財務官一職，將由36歲的吳昊接替。京東物流昨亦公布上季虧損收窄至9.9億元(約11.3億港元)，去年同期虧損13.8億元；經調整虧損7.12億元，去年則蝕8.7億元；收入367.28億元，按年升34.3%，當中112.12億元或30.5%來自京東，比例降11.1個百分點；毛利16.36億元，多11.9%；毛利率4.5%，跌0.8個百分點。