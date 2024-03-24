藍籌數據｜中國石化去年少賺13% 末期息0.2元人民幣

今年資本開支1730億元人幣 按年減2.1%

該股展望今年，隨著內地經濟繼續回升向好，預計境內天然氣、成品油和化工產品需求保持增長。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水平等影響，預計國際油價在中高位震盪。另今年全年計劃生產原油2.79億桶，計劃生產天然氣13,797億立方英尺。而預期今年資本開支約1,730億元，下滑2.1%，勘探及 開發板塊資本支出778億元；煉油板塊資本支出248億元；營銷及分銷板塊資本支出184億元；化工板塊資本支出458億元。