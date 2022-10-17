藍籌數據｜中電售電量跌2.3% 派息0.63元不變

中電控股(002)指，今年首9個月香港的售電量較去年同期下降2.3%，至 26,872百萬度，其中住宅用電量減4.5%；製造業跌4.6%；商業則下滑2.2%。儘管新冠肺炎個案在夏季急增，經濟活動復甦緩慢，但7月至 9月商業和基建及公共服務客戶類別的售電量較去年同期上升。由於國際燃料價格急漲，每月燃料調整費隨之上調，導致淨電價自今1月以來躍升10.6%。

另外，該股指派發第三期中期股息每股0.63元，與去年同期相同。將於12月 15日派發。中電今日收市報54.2元，無升跌，成交約1.2億元。

該股指，內地位於雲南省的50兆瓦尋甸二期風場正處於施工階段，將於年底前接駁電網。而另一個「平價上網」項目為150兆瓦的廣西壯族自治區博白風場，計劃將於今季動工。澳洲方面，位於維多利亞州的雅洛恩電廠今年受到連串機組問題影響，發電量減少。為改善長遠的供電可靠度，EnergyAustralia已協調雅洛恩電廠四台發電機組的計劃停運維修。新南威爾斯州的Mount Piper電廠煤炭供應於第三季有所改善，但由於上半年經歷大規模維修工程，以及因煤炭供應的交付量低於合約規定而需節省煤炭，使電廠今年的發電量仍較去年下降。為填補燃煤發電量減少，EnergyAustralia增加燃氣電廠的發電量，因而錄得強勁的營運表現。

此外，EnergyAustralia不符合對沖會計的能源合約須按規定以市價計值，令今年首9個月繼續出現重大不利公平價值變動，而變動不低於上半年所匯報的水平。這些未變現虧損是基於合約在某個特定時間的情況，將會隨時間變更，並會在合約到期時消除。長遠來説，EnergyAustralia預期可受惠於高企的批發電價，惟公司必須能在價格上升的情況下生產及調度電力。