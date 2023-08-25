藍籌新奧能源績後挫逾15%至3年低，料天然氣順價利好公司表現。

藍籌新奧能源（2688）日前公布業績後，績後股價急挫逾15%，創自2020年4月以來新低。新奧能源周五（25日）中午宣布，該企控股股東考慮，並可能會近期在市場上購買公司之股份，意味有意增持股份。

新奧能源料天然氣順價利好公司表現

新奧能源總裁助理王煒禕出席業績會時表示，2023下半年將加強對新增及存量用戶氣量管理，看好國家出台剌激消費的政策，預期將推動工業活動回暖，有利於公司獲取工商業天然氣訂單。對於國內實施天然氣順價政策影響，他表示，上半年完成部分居民順價調整，認為屬企業安全及合規治理的一部分，下半年會繼續推動順價，利好公司表現，又預期相關影響會隨著時間逐漸顯現，會致力保障氣價差穩定性。

新奧能源股東有意增持股份

此外，新奧能源發公告表示，該企主席、執行董事及控股股東王玉鎖，以及控股股東新奧天然氣股份（SH：600803），有意增持股份，但對購買股份之價格、時點及數量尚未作出最終決定。

公告內指，王玉鎖通過個人權益及受控公司（包括新奧股份）合共在逾36.94億股股份中擁權益，佔總已發行股份約32.66%，其中新奧股份在逾36.91億股股份當中擁有權益，佔總已發行股份約32.64%。新奧能源表示，王玉鎖及新奧股份於過去12個月並無購買股份，並無意在市場上購買股份而導致須根據《收購守則》提出強制要約。