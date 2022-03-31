藍籌業績｜中生製藥純利飆4倍 末期息4仙增一倍

中國生物製藥(1177)公布去年底止全年純利146.08億元(人民幣，下同)(約180億港元)，大升4.3倍，基本盈利29.3億元，多26.6%，收入268.61億元，升13.6%，毛利215.3億元，揚16.6%，每股盈利77.83分，末期息倍升至4港仙，全年派8港仙。

分類收入方面，集團期內新產品銷售額121億元，多34.3%；抗腫瘤用藥收入92.2億元，升21%；創新藥銷售額63.5億元，增10.8%。去年研發總開支38.2億元，佔收入14.2%。

持科興 15% 股權 盈利貢獻逾百億

該股持有北京科興中維生物技術15.03%股權，主要開發的新冠肺炎疫苗克爾來福，並以聯營公司入帳，期內聯營公司及合營公司整體帶來136.3億元盈利貢獻，扣除稅項，實質盈利貢獻123.7億元。

擬斥 10 億元回購股份

集團指，將全面推進研發創新戰略、持續提升研發立項評估的廣度，及不斷加強候選化合物藥理篩選的深度；治療領域將不僅覆蓋腫瘤、肝病和心腦血管等領域的新技術、新方向及新靶點，還會踏足臨床需求未被滿足的領域。另外，該股指，未來1年將斥不超過10億元回購股份。

中生製藥今日收報4.89港元，跌0.08港元或1.6%，成交額近2億港元。