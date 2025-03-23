藍籌業績｜中石化全年少賺16% 末期息削三成

中國石化(386)公布去年底止全年純利489.39億元(人民幣，下同)，按年少16.1%；營業收入3.07萬億元，減4.3%；除稅前利潤691.42億元，減17.6%；每股盈利0.404元，擬末期股息0.14元，減三成，全年共派0.286元，減17.3%。
中石化上周五收報4.25港元，跌0.02港元或0.5%。
第四季純利少19% 收入減半成
按中國會計準則，去年純利503.13億元，少16.8%；單計第四季，中石化純利錄60.66億元，按年少19.1%；收入7,080.21億元，少4.6%。
集團去年全年油氣當量產量5.15億桶，增長2.2%，其中境內原油產量2.54億桶，升0.9%；天然氣產量14,004億立方英尺，多4.7%。集團去年全年加工原油2.52億噸，生產成品油1.53億噸，其中，汽油產量增長2.6%，煤油產量增長8.6%。全年化工產品經營總量為8,345萬噸，升0.5%，其中出口量多13.1%。
全年計劃生產原油2.8億桶
展望今年，公司指將以攻堅創效、產業轉型、科技創新、改革管理、風險防控為重點，全方位推進高質量發展。全年計劃生產原油2.8億桶，其中境外2,526萬桶；計劃生產天然氣14,503億立方英尺。全年計劃加工原油2.55億噸，生產成品油1.55億噸。全年計劃境內成品油經銷量1.78億噸。全年計劃生產乙烯1,559萬噸。
2025年，公司計劃資本支出1,643億元，其中，勘探及開發板塊佔767億元；煉油板塊佔223億元；營銷及分銷板塊佔145億元；化工板塊佔449億元。