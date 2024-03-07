藍籌業績｜九龍倉置業去年基礎盈利減3% 第二次中期息派0.61元

九龍倉置業(1997)去年轉虧為盈，純利47.66億元，2022年度虧損88.56億元，每股基本盈利1.57元。營業額133.06億元，升6.8%，核心業務基礎淨盈利減3%，至60.11億元，投資物業公允值虧損由149.1億元，減至11.4億元。第二次中期息每股維持派0.61元，全年派息1.28元，跌2.3%。
營業盈利升至近百億
期內營業盈利升13%，至99.9億元，主要因為邊境在去年初重開後投資物業及酒店業績有所改善。酒店恢復盈利1.83億元，投資物業盈利挫9%，至57.9億元。至於海港城(包括酒店)整體收入增加10%，營業盈利升13%；時代廣場整體收入下跌3%，營業盈利持平。
該股指，今年或出現一些正面跡象，如息口有望轉向、個人遊計劃擴展至更多內地城市、客運量進一步恢復等，但全球經濟放緩、地緣政治局勢緊張和美國總統大選等不確定因素可能引發波動。此外，不斷演變的消費行為和日益加劇的區域競爭正妨礙零售業和酒店業復甦之路，寫字樓則面臨需求疲弱和轉向優質產品的趨勢。集團將配合政府的活動，加強租戶商品和宣傳活動，在競爭中刺激旅客和本地市民消費。各界齊心協力，香港定能渡過難關。
負債淨額減88億元
截至去年底負債淨額減88億元，至363億元，為上市以來最低水平。負債淨額與總權益比率降至18.6%。