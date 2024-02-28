藍籌業績｜信義光能去年賺41.8億 中期息增五成

信義光能(968)指，去年純利41.87億元，按年增9.6%，營業額升29.6%，至266.2億元，每股盈利47.04仙，末期息每股派15仙，漲五成。全年派息22.5仙，增12.5%。期內毛利70.89億元，升15%，毛利率26.6%，減3.4個百分點，經營溢利58.9億元，飆逾一成。
該股今日收市報3.83元，挫4.3%或0.17元，成交約1億元。
該股指，多晶硅及太陽能組件價格於第二季度大跌，觸發下游裝機需求於去年下半年有所加快，加上太陽能玻璃新增產能增長放緩，上述因素令太陽能玻璃市場的供需動態有所改善。
計劃增加六條新生產線
另外，該集團指，將計劃增加六條日熔量合共6,400噸新生產線，從而將太陽能玻璃總日熔量由去年底的25,800噸，增至今年底的32,200噸，增幅約24.8%。其中4條位於內地，兩條位於馬來西亞。以及開始籌備在內地及海外建立新生產基地，包括位於雲南省及江西省項目，以及位於印尼的項目，新生產基地投產日期尚未確定，預期會在2025年或之後。
至於內地發行以人民幣交易的普通股，鑑於股票市場尚未回暖，以及內地股票市場首次公開發行股票步伐放緩，預計此項目進展速度將會放緩。