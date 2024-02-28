藍籌業績｜信義光能去年賺41.8億 中期息增五成

計劃增加六條新生產線

另外，該集團指，將計劃增加六條日熔量合共6,400噸新生產線，從而將太陽能玻璃總日熔量由去年底的25,800噸，增至今年底的32,200噸，增幅約24.8%。其中4條位於內地，兩條位於馬來西亞。以及開始籌備在內地及海外建立新生產基地，包括位於雲南省及江西省項目，以及位於印尼的項目，新生產基地投產日期尚未確定，預期會在2025年或之後。