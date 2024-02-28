藍籌業績｜信義玻璃多賺4.6% 末期息37仙

信義玻璃(868)去年純利53.65億元，按年升4.6%，營業額267.9億元，增4.1%，末期息每股派37仙，漲68.2%，全年派息0.63元，升1.6%，每股盈利129.2仙，多2.1%。

去年毛利86.12億元，降0.9%，毛利率由33.7%，降至32.1%，主要由於人民幣貶值及銷售成本增加影響。

續物色內地及海外發掘收購及新擴張機會

該股指，將繼續採用及加強綜合生產流程及供應鏈、物流、產品組合及營銷策略方面靈活主動策略，以保持在全球玻璃製造商的領導地位及競爭地位。經過對於內地及東南亞主要經濟區生產設施進行多年擴充，續於內地及海外發掘收購及新擴張機會，其可提供直接進入其他市場的途徑、較低的勞動及原材料成本、更佳生產及能源成本、更優惠稅務待遇及其他獎勵。正在印度尼西亞東爪哇格雷西克建立新浮法玻璃綜合生產廠房，以及汽車玻璃及建築玻璃設施，以擴張於東南亞國家聯盟成員國的業務覆蓋率。