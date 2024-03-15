藍籌業績｜去年新業務價值漲三成 友邦料內地客增長力持續

友邦保險(1299)昨公布截至去年底止全年業績，以固定匯率計，期內新業務價值按年增長33%，至40.34億美元，當中內地佔10.37億美元或25%，升20%，香港佔14.3億美元，飆82%。在俗稱「自由行」的內地個人遊計劃將擴大至更多城市下，友邦首席執行官兼總裁李源祥相信，內地客增長動力將延續。 集團去年純利37.64億美元，升13%；內涵價值營運溢利達88.9億美元，按固定匯率多33%；內涵價值營運回報為12.9%，較2022年上升3.4個百分點；稅後營運溢利為62.13億美元，少1%。另外，集團期內年度化新保費上升45%，至歷史新高的76.5億美元；並宣布派發末期股息為每股119.07仙，增半成，全年股息總額為每股161.36仙，亦多5%。

集團指，正進行為期3年的100億美元股份回購計劃，向股東返還超額資本，並維持審慎、可持續及漸進派息政策。集團指，目前累計已向股東返還72億美元。 新業務價值利潤率跌 股價曾挫半成 雖然新業務價值上升，惟集團去年新業務價值利潤率則減少4.4個百分點，至52.6%。當中內地新業務價值利潤率為51.3%，大減18.2個百分點；香港錄57.5%，少12個百分點；至於泰國及新加坡則錄增長，分別升4.2個百分點及1.5個百分點，至93.3%及67.2%。 友邦昨放榜後股價走弱，最多挫4.9%，收市報62.25元，跌2.6元或4%。以昨收市價計，股息率2.6厘。