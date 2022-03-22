藍籌業績｜小米去年經調整利潤增近七成

小米集團(1810)公布去年底止全年純利193.39億元(人民幣，下同)(約237.4億港元)，按年跌約半成，非國際財務會計準則經調整利潤220.4億元，大升69.5%，收入3,283.09億元，大升33.5%，當中境外收入1,636億元，增33.7%，佔總收入49.8%，整體毛利亦漲58.5%，至582.6億元，每股盈利0.78元，維持不派息。集團預計，未來5年研發投入將超過1,000億元。

單計去年底止第四季，小米收入855.75億元，升21.4%，利潤則大跌72.2%，至24.43億元，經調整利潤44.73億元，升39.6%。

手機出貨量1.9億 全球排第三

小米表示，去年其全球智能手機出貨量增長30%，至1.9億部，據Canalys數據，去年小米智能手機出貨量排名全球第三，市佔率為14.1%，年度出貨量及市場份額均創歷史新高，在全球前五大智能手機廠商中出貨量同比增速最快。

截至去年底止，小米全球MIUI月活躍用戶5.09億，多28.4%，全年全球淨新增MIUI月活躍用戶數約1.13億；去年底AIoT平台已連接的IoT設備(不包括智能手機、平板及筆記本電腦)數4.3億，增長33.6%。

小米今日收市報14.2港元，升0.82港元或6.1%，成交額16.5億港元。