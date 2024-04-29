藍籌業績｜工行首季少賺2.8% 淨利息收入挫4.2%

年化平均總資產回報率0.76%，年化加權平均權益回報率10.06%，分別下降0.13和1.16個百分點。期內淨利息收入1,614.01億元，挫4.2%，年化淨利息收益率1.48%，非利息收入487.64億元，下滑2.57%，手續費及佣金淨收入393.42億元，少2.83%，各類資產減值損失600.75億元，跌7.61%，其中貸款減值損失596.98億元，下降7.22%。

不良貸款率1.36%持平

客戶貸款及墊款總額(不含應計利息)273,701.60億元，增6.5%，公司類貸款174,224.2億元，個人貸款88,668.22億元。客戶存款350,350.8億元，多4.5%。不良貸款餘額3,708.88億元，較去年底多173.86億元，不良貸款率1.36%，與去年底持平。撥備覆蓋率216.31%，上升2.34個百分點，核心一級資本充足率13.78%，一級資本充足率15.18%，資本充足率19.21%，均滿足監管要求。