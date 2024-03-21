藍籌業績｜恒地全年純利微升0.2% 末期息派1.3元不變

恒地末期息維持每股派1.3元，全年股息1.8元不變，以該股今日收市報23元計，股息率約7.8厘。(資料圖片)

恒基地產(012)指，去年純利92.61億元，升0.2%，基礎盈利97.06億元，多0.8%，末期息維持每股派1.3元，全年股息1.8元不變。該股今日收市報23元，升4.6%或1元，成交約1.1億元，以今日收市價計，股息率約7.8厘。

期內應佔本港物業發展營業額147.6億元，稅前盈利21.6億元，盈利減少主要由於本年度入帳之項目邊際利潤較低所致。期內推出多個住宅項目，包括紅磡「Baker Circle˙Greenwich (Baker Circle One的第3期)」、長沙灣「曉柏峰」，及啟德「Henley Park」及「天瀧」，原有已開售項目均取得滿意銷售成績。