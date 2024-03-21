藍籌業績｜恒地全年純利微升0.2% 末期息派1.3元不變

恒基地產(012)指，去年純利92.61億元，升0.2%，基礎盈利97.06億元，多0.8%，末期息維持每股派1.3元，全年股息1.8元不變。該股今日收市報23元，升4.6%或1元，成交約1.1億元，以今日收市價計，股息率約7.8厘。
期內應佔本港物業發展營業額147.6億元，稅前盈利21.6億元，盈利減少主要由於本年度入帳之項目邊際利潤較低所致。期內推出多個住宅項目，包括紅磡「Baker Circle˙Greenwich (Baker Circle One的第3期)」、長沙灣「曉柏峰」，及啟德「Henley Park」及「天瀧」，原有已開售項目均取得滿意銷售成績。
新界土儲約4580萬方呎發展商最多
截至去年底，本港土地儲備約2,050萬方呎。新界土地儲備約4,580萬方呎，為發展商中最多。至於購入八成以至全部權益之市區舊樓重建項目則有22個，預計自佔樓面面積合共約240萬方呎，充裕土地儲備將足供未來數年發展。
該股指，政廝上月底撤辣等措施，兩者均有助本港居民置業及換樓，並鼓勵內地專才來港發展及置業安居；過去三周物業成交量增加至946伙，銷售額涉58.99億元，樓市止跌回穩。本港吸引專才來港置業安居，將為香港社會注入新動力，若美國聯儲局一如預期於下半年減息，將有助本港經濟進一步發展。
借貸比率為22.6% 減1.5個百分點
另外，截至去年底淨借貸738.6億元，減6.6%，而借貸比率為22.6%，少1.5個百分點。