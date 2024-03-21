藍籌業績｜恒安：木漿價格處中高水平 料今年毛利穩定

恒安國際(1044)公布去年純利大升45.5%，毛利率33.7%，基本持平，並維持派息0.7元人民幣。被問及木漿價格及毛利率前景，行政總裁許清流表示，木漿價格從去年3月開始下跌，及至去年4月見底，去年6至9月開始再上升，目前處於中高位水平。他表示，木漿中長線價格前景仍「看不懂」，惟短期不預期有大調整，預料2024年度毛利不會大上大落，並保持平穩。對於今年促銷力度，許清流指需要取得平衡，指雖然集團一促銷，銷售就會發力，但他「不喜歡做」，惟由於消費者對價格敏感，因此「應做仍會做」。不過他補充，除非木漿成本大降，否則難大力度促銷，而目前木漿價仍高企。
另外，恒安去年電商銷售比例增3.2個百分點，至30.1%。許清流指，目前沒有就電商業務定出目標，只求「愈多愈好，能做多少就多少」，在可以承受費用的程度上尋求發展。他強調，來年行業競爭仍激烈，集團會繼續堅持全渠道發展。
料匯兌對業績不再有大影響
至於去年業績亮點之一，是匯兌虧損由約9億元人民幣，大減至約1.5億元人民幣。許清流解釋，大部分兌匯虧損牽涉分紅時的資本問題，不涉及經營，而相關問題在去年已解決，相信今年不會再見到匯兌上的大幅波動。集團財務總監李偉樑補充指，2022至2023年度匯兌波動多，經營上的匯兌虧損主要在原材料上，惟集團有做對沖，去年幾乎抵銷相關虧損，並相信未來不會再對損益表有大影響。