藍籌業績｜攜程第三季盈利爆升16倍　國內酒店預訂按年增長逾90%

攜程集團（9961）最新公布第三季度業績，股東應佔盈利46.15億元（人民幣，下同），按年增長16.35倍；經調整EBITDA為46億元，按年升2.29倍；經調整EBITDA利潤率為34%，按年升13個百分點。收入137.5億元，按年增長99.38%。當中國內酒店預訂更按年增長逾90%。
攜程股價現報277.4元，跌1%，成交3.65億元。
攜程第三季營業收入均錄增長
攜程表示，第三季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內酒店預訂按年增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%。出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業，客運量恢復至50%以上。
攜程業績指，公司第三季的住宿預訂營業收入為56億元，按年升92%；交通票務營業收入為54億元，升1.05倍；旅遊度假業務營業收入為13億元，升2.43倍；商旅管理業務營業收入為5.91億元，升60%。
攜程董事會執行主席梁建章表示，展望未來，將繼續拓展全球市場，發展人工智能創新，為公司的持續發展奠定基礎；首席執行官孫潔表示，為充分利用強勁的旅遊需求及我們在技術和產品的投入，將致力於增強供應鏈能力以及提高我們的品牌知名度，以鞏固市場地位。