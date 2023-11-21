藍籌業績｜攜程第三季盈利爆升16倍　國內酒店預訂按年增長逾90%

攜程表示，第三季度國內外業務繼續呈現強勁復甦態勢，國內酒店預訂按年增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%。出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業，客運量恢復至50%以上。

攜程業績指，公司第三季的住宿預訂營業收入為56億元，按年升92%；交通票務營業收入為54億元，升1.05倍；旅遊度假業務營業收入為13億元，升2.43倍；商旅管理業務營業收入為5.91億元，升60%。

攜程董事會執行主席梁建章表示，展望未來，將繼續拓展全球市場，發展人工智能創新，為公司的持續發展奠定基礎；首席執行官孫潔表示，為充分利用強勁的旅遊需求及我們在技術和產品的投入，將致力於增強供應鏈能力以及提高我們的品牌知名度，以鞏固市場地位。