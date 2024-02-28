藍籌業績｜新地基礎溢利跌6% 中期息派0.95元 瀉24%

新鴻基地產(016)收市後公布中期業績，截至去年12月底半年純利91.45億元，按年升8.7%，撇除投資物業公平值變動，基礎溢利89億元，少6%，每股基礎溢利3.07元，中期息每股派0.95元，挫24%。
新地今日最多漲近半成，報81.2元，收市則報78元，僅揚0.6%或0.5元，成交約17.2億元。
物業銷售溢利瀉近四成
期內收入275.4億元，微升0.4%，營業溢利109.5億元，升0.9%，投資物業公平價值變動收益1,300萬元，2022年同期虧損3.48億元。新地指，物業銷售溢利20.4億元，瀉近四成，所有用作銷售並擬於本財政年度 竣工的香港項目均預計在下半年度落成。按所佔權益計，期內錄得合約銷售總 額約129億元。至於本港合約銷售額約96億元，主要來自天水圍YOHO WEST第1期、屯 門 NOVO LAND第2A期和大埔University Hill。截至去年底，未入帳合約銷售約328億元，當中224億元將於下半年度入帳，大部分款項將在相關單位交樓時收取。
期內增添兩幅住宅用地，可建總樓面面積共約100萬方呎，分別位於元朗東成里及鄰近PARK YOHO項目。截至去年底，在港土地儲備約5,880萬方呎，當中3,660萬方呎已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資，將帶來可觀經常性收入。
期內租金總收入升4%，至124.5億元，淨租金收入多5%，93.2億元。旗艦 商場形點擴展部分元點連接港鐵元朗站，零售樓面約10.07萬方呎，料今年中開業。位於觀塘The Millennity基座商場樓面面積約50萬方呎，亦料今年開業。
內地方面，土儲約6,720萬方呎，其中2,090萬方呎為已落成物業，絶大部分是 位於主要城市核心商業地段大型綜合物業。預計將有另外兩個項目在下半年度落成，包括合作發展項目上海天薈和佛山瀧景，所佔樓面面積共約130萬方呎。
未來數月料收取逾200億住宅物業收入
新地指，截至去年底，淨借貸比率升至21.2%，因派發上一個財政年度末期股息，及大部分透過出售香港住宅物業所得款額尚未收取，未來數月預計收取來自出售住宅物業收入逾200億元，預計在今年6月底前，淨借貸比率將顯著下 降。
面對環球局勢複雜多變，本港經濟受下行風險影響，外圍環境充滿挑戰，加上 融資成本高企，短期內將續影響投資氣氛。近日內地個人遊計劃擴大及政府推出連串措施，應可進一步提振訪港旅遊業和本地消費意欲。政策進一步放寬、租金持續上升、息率有望下調，及更多專業人士和優秀學生移居香港等，將利 好本港物業市場。儘管市場出現短期波動，但指將續對香港和樓市的長遠前景 充滿信心。
未來料推啟德天璽．天和天璽．海第一期等
未來將推售已落成待售住宅單位和部分非核心物業，以確保持續現金流，今個財政年度落成的物業中，約64%已出售，未來10個月，料在港推售包括元朗 The YOHO Hub II、屯門NOVO LAND第三期、天水圍YOHO WEST第二期、啟德天璽˙天和天璽˙海第一期、何文田太子道西合作發展項目，及馬鞍山附近 西沙大型項目第一期。內地方面，亦計劃推售上海濱江凱旋門新一期，及杭州國際金融中心和佛山瀧景等合作發展項目。
23條可望立法 有利營商環境
《基本法》第二十三條可望立法，配合已實施的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，將為香港帶來安全、穩定和有利營商環境。在祖國大力 支持下，將繼續擔任全球超級聯繫人，並進一步展示香港獨特優勢穩健性和韌性，對內地和香港長遠前景充滿信心。