藍籌業績｜新地基礎溢利跌6% 中期息派0.95元 瀉24%

新鴻基地產(016)收市後公布中期業績，截至去年12月底半年純利91.45億元，按年升8.7%，撇除投資物業公平值變動，基礎溢利89億元，少6%，每股基礎溢利3.07元，中期息每股派0.95元，挫24%。 新地今日最多漲近半成，報81.2元，收市則報78元，僅揚0.6%或0.5元，成交約17.2億元。 物業銷售溢利瀉近四成 期內收入275.4億元，微升0.4%，營業溢利109.5億元，升0.9%，投資物業公平價值變動收益1,300萬元，2022年同期虧損3.48億元。新地指，物業銷售溢利20.4億元，瀉近四成，所有用作銷售並擬於本財政年度 竣工的香港項目均預計在下半年度落成。按所佔權益計，期內錄得合約銷售總 額約129億元。至於本港合約銷售額約96億元，主要來自天水圍YOHO WEST第1期、屯 門 NOVO LAND第2A期和大埔University Hill。截至去年底，未入帳合約銷售約328億元，當中224億元將於下半年度入帳，大部分款項將在相關單位交樓時收取。

期內增添兩幅住宅用地，可建總樓面面積共約100萬方呎，分別位於元朗東成里及鄰近PARK YOHO項目。截至去年底，在港土地儲備約5,880萬方呎，當中3,660萬方呎已落成物業，絕大部分用作出租及長線投資，將帶來可觀經常性收入。 期內租金總收入升4%，至124.5億元，淨租金收入多5%，93.2億元。旗艦 商場形點擴展部分元點連接港鐵元朗站，零售樓面約10.07萬方呎，料今年中開業。位於觀塘The Millennity基座商場樓面面積約50萬方呎，亦料今年開業。

新地未來10個月，料在港推售包括元朗 The YOHO Hub II、屯門NOVO LAND第三期及啟德天璽．天和天璽．海第一期等。(資料圖片)

內地方面，土儲約6,720萬方呎，其中2,090萬方呎為已落成物業，絶大部分是 位於主要城市核心商業地段大型綜合物業。預計將有另外兩個項目在下半年度落成，包括合作發展項目上海天薈和佛山瀧景，所佔樓面面積共約130萬方呎。

未來數月料收取逾 200 億住宅物業收入 新地指，截至去年底，淨借貸比率升至21.2%，因派發上一個財政年度末期股息，及大部分透過出售香港住宅物業所得款額尚未收取，未來數月預計收取來自出售住宅物業收入逾200億元，預計在今年6月底前，淨借貸比率將顯著下 降。 面對環球局勢複雜多變，本港經濟受下行風險影響，外圍環境充滿挑戰，加上 融資成本高企，短期內將續影響投資氣氛。近日內地個人遊計劃擴大及政府推出連串措施，應可進一步提振訪港旅遊業和本地消費意欲。政策進一步放寬、租金持續上升、息率有望下調，及更多專業人士和優秀學生移居香港等，將利 好本港物業市場。儘管市場出現短期波動，但指將續對香港和樓市的長遠前景 充滿信心。