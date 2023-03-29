藍籌業績｜潤地去年核心溢利增1.5%　末期息派1.219元人幣

集團表示，已銷售尚未結算的簽約額為2,493億元，有待陸續結算。其中，已鎖定於2023年內結算的開發物業營業額已達1,632億元；去年全年實現簽約額3,013.3億元，權益簽約金額2,088.1億元；全年結算面積1,233萬平方米。去年，集團新增土儲計容面積1,095萬平方米，而總土地儲備達6,478萬平方米。

看好來年中國房地產

管理層表示，中國經濟長期向好的基本面不會變，房地產在國民經濟中的地位和作用不會變，房地產市場的巨大潛力也不會變。雖然面臨著需求實質下降、盈利空間受限、區域分化加劇等 風險，但伴隨著行業向新發展模式過渡，國家大力發展保障性租賃住房，行業賽道明顯拓寬；長租、產業REITs迎來機遇期，經營性不動產價值將得到釋放；科技創新、智慧城市建設等方面也將迎來新的發展機遇。

委聘畢馬威為新核數師

潤地同時宣布，因集團連續委聘現任獨立核數師安永會計師事務所的年期已經達到規定年限，現任核數師安永會計師事務所將於應屆股東週年大會結束時任滿告退，並不會被續聘，轉而委任畢馬威會計師事務所為新任核數師。