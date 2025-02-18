藍籌業績｜百度上季經調整純利勝預期 智能雲收入升26%

研發費用方面，百度去年錄55億元，減少12%，主要是由於人員相關費用減少，部分被支持生成式人工智能研發投入的服務器折舊費和服務器機架費增加所抵銷。

文心模型日均調用量飆 33 倍

智能雲業務方面，百度指去年文心系列模型處理的日均API調用量由2023年度的5千萬次，升至16.5億次，大升33倍，其中外部API調用量環比增178%。另外，百度文庫AI功能的月活躍用戶達9,400萬，升216%，環比多83%。單計上季，智能雲收入增長26%，抵銷了在線營銷業務的疲弱。

智能駕駛方面，百度上季自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為超過1,100萬單，升36%。今年1月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過900萬單。