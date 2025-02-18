藍籌業績｜百度上季經調整純利勝預期 智能雲收入升26%

百度集團(9888)公布12月底止第四季純利51.92億元(人民幣，下同)，按年大升一倍；經調整純利67.09億元，跌13.5%，惟仍較預期48.23億元高；總收入341.24億元，跌2.4%。累計全年，百度2024年度純利237.6億元，多近17%；經調整純利270.02億元，跌6.1%；總收入1,331.25億元，少1.1%；每股盈利65.91元，維持不派息。
美股盤前走低
百度今日收報126.3元，升4.1元或3.4%。百度美股盤前走低，現報95.35美元，跌2.13美元或2.2%。
研發費用方面，百度去年錄55億元，減少12%，主要是由於人員相關費用減少，部分被支持生成式人工智能研發投入的服務器折舊費和服務器機架費增加所抵銷。
文心模型日均調用量飆33倍
智能雲業務方面，百度指去年文心系列模型處理的日均API調用量由2023年度的5千萬次，升至16.5億次，大升33倍，其中外部API調用量環比增178%。另外，百度文庫AI功能的月活躍用戶達9,400萬，升216%，環比多83%。單計上季，智能雲收入增長26%，抵銷了在線營銷業務的疲弱。
智能駕駛方面，百度上季自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為超過1,100萬單，升36%。今年1月，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過900萬單。
李彥宏料今年人工智能帶來更大成果
百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，去年是從以互聯網為中心向人工智能為引領轉型的關鍵一年。智能雲發展勢頭強勁，得益於市場對全棧人工智能能力的廣泛認可。另外自動駕駛出行服務蘿蔔快跑經過多年的投入，商業模式已得到驗證，隨著戰略布局不斷被驗證，相信人工智能相關投入將在今年帶來更大成果。