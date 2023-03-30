藍籌業績｜碧桂園去年轉蝕60.5億元人幣　不派息　稱堅持現金流是前提

碧桂園去年轉蝕60.5億元人幣，不派息。(資料圖片)

而期內合同銷售金額約3,575億元，全年總去化率65%；合同銷售面積約4450萬平方米；合同銷售回款約3,325億元，回款率93%；可動用現金餘額餘額約1,476億元；總借貸下降15%至2,713億元；淨借貸比率跌5.4個百分點至40%。

碧桂園去年總收入約4,304億元，按年跌約18%，當中房地產開發為4,173億元，跌18%，集團解釋因新冠疫情影響和減緩項目竣工結算進度。

堅持現金流是前提

管理層表示，因內地市場快速下行，行業面臨著巨大挑戰。國家決心促進實施房地產市場平穩健 康發展，穩地價、穩房價、穩預期，堅持房住不炒的長效機制，集團堅信，行業終會逐步回歸良性循環。

管理層形容，地產開發業務是集團的業務基本盤，集團會繼續做優做強基本盤業務，改善土儲結構，均衡佈局全國一二三四線市場，堅持「現金流是前提，利潤是核心」的經營方針，集團將始終用心，努力做正確的事，持續提升自身的全週期綜合競爭力，穿越週期。

碧桂園早前盈警公告指，預料2022年全年虧損約55億至75億元，核心盈利則為10億至30億元。