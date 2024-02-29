藍籌業績｜網易去年純利增45% 季息派0.21597美元 美股盤前急瀉

去年第四季賺65.8億元，按年漲66.5%，非公認會計準則下持續經營利潤74億元，揚54.2%，遜預期。淨收入升7%，至271億元，遊戲及相關增值服務淨收入多9.6%，至209億元，毛利率69.5%，按年增10.4個百分點。有道淨收入15億元，增1.8%，毛利率49.9%，少3.4個百分點，雲音樂淨收入少16.4%，至20億元，毛利率30.3%，漲12.5個百分點。創新及其他業務淨收入升12.9%，至28億元。期內毛利168億元，按年飆27%，毛利率34.4%，多2.9個百分點。

首席執行官兼董事丁磊指，期內推出備受好評的《巔峰極速》和《全明星街球派對》等創新細分品類產品，亦延續《蛋仔派對》的成功。在內地全線遊戲產品現有防沉迷系統基礎上增設「未成年人模式」，不斷通過產品及技術創新推動遊戲生態朝著更健康方向發展。