藍籌業績｜聯想集團業績創紀錄 全年賺20億美元

聯想集團(992)公布截至2022年3月31日止年度業績創紀錄，收入增長 17.9%至 716.2 億元(美元，下同)(約5586.3億港元)，純利增長 72.3%至20.3 億元。每股基本盈利為17.45美仙，派末期股息每股 30.0 港仙，增加25.0%

智能設備業務錄雙位數增長 個人電腦市場份額繼續第一

智能設備業務收入增長17.6%達到 623.1 億美元。經營溢利增長 26.5%，創 47 .4億美元的歷史新高。個人電腦業務維持全球市場份額中排名第一，遊戲電腦產品收入同比增長 37%。非個人電腦方面取得了重大進展，收入累計增長 26%。

基礎設施方案業務在該財政年度下半年成功扭虧為盈，全年收入增長13.3%至 71 .4億元，全年錄得溢利670.3萬美元。

方案服務業務收入增長 29.8%，達到 54.4 億美元，經營溢利同比增長 39.9%，達到 12.0 億美元。

受惠個人電腦均價漲 全年毛利率升至16.8%

集團表示，全球個人電腦部門的總可用市場水平應在結構上保持高於疫情前的水平，而商業升級週期和高端化的趨勢將幫助智能設備業務增長優於市場。至於基礎設施方案業務，雖然集成電路芯片供應不足和新冠肺炎導致的供應短缺，使客戶訂單履行未完成，但業務前景依然強勁。

全年毛利率上升 0.7 百分點至16.8%，主要由於個人電腦的平均售價上漲。經營活動現金流為 41 億美元，淨債務減少 15 億美元。