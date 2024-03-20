藍籌業績｜舜宇光學去年少賺54% 削派息56%

舜宇光學(2382)去年純利跌54.3%至10.99億元(人民幣，下同)，每股末期息派0.219港元，少派56.2%。期內收入316.8億元，減4.6%，因受內地經濟緩慢復甦及全球不確定等因素影響，毛利45.9億元，挫30.5%，毛利率14.5%，跌5.4個百分點。 手機鏡頭出貨量較降 8.1% 去年車載鏡頭的出貨量按年增長約15.1%，至約9,081萬件，全球市佔率仍居首 位，並進一步拉大了與全球第二位的差距。完成1,700萬像素「二合一」前視車載鏡頭研發，該產品可同時實現一顆800萬像素前視望遠車載鏡頭和一顆1,700萬像素前視廣角車載鏡頭的功能。

手機鏡頭的出貨量較去年下降8.1%，至11.7億件。去年上半年，受宏觀經濟增速放緩和全球智能手機市場需求疲軟的影響，手機鏡頭需求大幅下降。

今年面對消費需求不足及市場競爭加劇 該集團預期今年仍將面臨全球經濟復甦曲折、消費需求不足、供應鏈重塑及市場競爭加劇等多重挑戰，錯綜複雜背景預示著全球經濟仍將充滿不確定性。但值得期待是，新能源及AI等具有高技術含量、高附加值和集約資源等特點的 新興技術及產業為經濟發展提供了新的增長點。同時，智能化對各行各業的不斷滲透也對光電產業提出了新的需求，並催生新的發展機會。