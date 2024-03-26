藍籌業績｜萬洲去年少賺57% 維持25仙末期息

按地區看，中國肉製品收入減7.8%，至36.97億美元，經營利潤跌3.4%，至8.79億美元；歐洲收入15.47億美元，多19.9%，經營利潤9,900萬美元，升2.1%。集團指，去年肉製品的銷量下跌4.4%至319.6萬公噸。在中國，銷量下跌3.5%，主要原因是整體消費趨向謹慎，以及中國春節時點後移。美國的銷量於去年下跌7.2%，由於出售Saratoga以及消費者需求下降。在歐洲，主要由於年內完成收購Goodies，銷量增加2.4%。

豬價較低 中國收入減近 14%

豬肉方面，去年豬肉的外部銷量為395.9萬公噸，減少1.5%，此乃由於美國及歐洲的屠宰量下跌，惟部分跌幅被中國及墨西哥的增長所抵銷。期內豬肉收入減少8.4%，至108.10億美元。在中國，收入減少13.7%，此乃由於去年平均豬肉價格較低，以及貨幣換算存在負面影響所致。在美國及墨西哥，收入減少8.9%，此乃由於銷量及豬肉價值有所下降。在歐洲，銷售價格增幅超過銷量跌幅，收入上升20%。

集團指，今年宏觀經濟的不利條件仍可能持續影響全球各地的消費者信心，進而抑制消費需求，集團將繼續發揮自身的優勢，通過加強推動產品結構調整、擴大銷售網絡、管控價格及節約成本，以保持業績並取得增長。