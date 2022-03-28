藍籌業績｜萬洲多賺7%派14仙 豬肉利潤大瀉99%

萬洲國際(288)公布去年底全年生物公允價值調整前純利10.43億美元(約81.4億港元)，按年升7.2%，收入272.93億美元，增6.7%，經營利潤19.66億美元，漲13.7%，每股盈利7.37美仙，末期股息14港仙，多12%，全年派19港仙，升8.6%。

肉製品收入多 13.5% 經營利潤升 26.4%

分部收入方面，肉製品收入138.08億美元，多13.5%，經營利潤18.95億美元，多26.4%；豬肉收入119.69億美元，跌2.7%，經營利潤則大瀉99.1%，至只有300萬美元；其他收入15.16億美元，升34.6%，經營利潤由虧損1.1億美元，轉至有利潤6,800萬美元。

集團表示，豬肉經營利潤大挫受累內地錄經營虧損5,300萬美元，上年度同期利潤2.71億美元，儘管屠宰規模擴大，惟由於售價快速且急劇下降，導致本地生產的庫存及進口的豬肉大幅貶值，盈利能力遭受負面影響。至於美國去年豬肉經營利潤6,400萬美元，上年度虧損3,300萬美元，主要受惠銷售提升及新冠肺炎病毒相關開支減少，惟部分增幅被行情不利所抵銷。在歐洲豬肉則錄經營虧損800萬美元，上年度錄利潤1.03億美元，主要由於穀物價格上漲造成生豬養殖成本上升，以及非洲豬瘟促使豬肉價格下跌。

該股預期今年非洲豬瘟及新冠肺炎疫情所產生負面影響將減弱，惟全面通脹壓力會帶來新的挑戰。

萬洲今日收報4.74元，升0.05元或1.1%，成交1.3億元。