藍籌業績｜蒙牛去年多賺5.5%　末期息派0.402元人幣　雪糕收入激增逾3成

至於集團截至2022年12月31日，本集團於中國大陸、香港、大洋洲及東南亞，合計共聘用僱員約47,329名，較2021年的44,629名多6%。

期內，集團經營利潤按年升11.6%至54.23億元；收入按年升5.1%至925.93億元，其中雪糕收入為56.52億元，按年激增33.3%；液態奶收入按年增加2.3%至782.69億元；奶粉收入按年減少22%至38.62億元，包含蒙牛持有約51%股份的雅士利（1230）全年收入37.38億元。

管理層：有望中國消費持續復蘇

管理層表示，宏觀環境持續改善下，消費和線下場景逐步恢復，物流效率逐漸提升，加上中國政府擴內需、促消費系列政策推動，有望帶動消費持續復蘇。

此外，管理層指出大眾健康意識提升，將助推乳製品消費持續增長以及乳業升級轉型加速。同時，消費者對營養健康及口味豐富的乳製品產品需求增加，細分品類迅速崛起，並出現高端化、功能化、零食化、乳製品和非乳製品融合，以及渴求新口味的趨勢。