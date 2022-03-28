藍籌業績｜農夫山泉多賺36% 派45分人幣

農夫山泉(9633)公布去年底止全年純利71.62億元(人民幣，下同)(約87.8億港元)，按年多35.7%，收入296.96億元，漲29.8%，毛利176.56億元，升30.7%，毛利率59.5%，增0.5個百分點，每股盈利0.64元，增33.3%，末期股息0.45元，大增1.6倍。

分部業績方面，集團期內包裝飲用水產品收益170.58億元，升22.1%，佔總收益57.4%。茶飲料產品收益45.79億元，漲48.3%，佔總收益15.4%。功能飲料產品收益36.95億元，升32.3%，佔總收益12.4%。果汁飲料產品收益26.14億元，漲32.2%，佔總收益8.8%。

董事長鍾睒睒表示，去年為農夫山泉成立滿25周年，未來將繼續貫徹包裝飲用水和飲料雙引擎發展的戰略，突破創新，推出更多優質產品，以滿足消費者的期待。展望來年，集團指國際油價具有關聯性的PET等原材料的採購價格顯著上升，包裝物、能源價格也呈現上漲趨勢，給包裝飲用水和飲料生產企業帶來成本上升壓力，將繼續以審慎態度，密切關注各方面的影響和變化，動態調整公司運營，積極應對。

股息率僅 1.4 厘

農夫山泉今日收報38.05港元，跌0.2港元或0.5%，成交額2.8億港元。以集團最新末期息計，股息率只有1.4厘。