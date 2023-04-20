藍籌業績｜金沙上季EBITDA轉賺近4億美元

金沙中國(1928)公布截至3月底止上季淨虧損大幅收窄至1,000萬美元(約7,800萬港元)，去年同期第一季則蝕3.36億美元；淨收益12.7億美元，按年多1.3倍；經調整物業EBITDA轉賺3.98億美元，去年同期蝕1,100萬美元。

各酒店分類表現中，澳門威尼斯人淨收益多近1.5倍，至5.58億美元，當中娛樂場收益4.46億美元，增1.8倍；經調整物業EBITDA錄2.1億美元，升10倍，酒店入住由42.7%，大增至85.7%，日均房費飆35.3%，至207美元。澳門倫敦人淨收益2.83億美元，升1.3倍，娛樂場佔1.98億美元，1.5倍；經調整物業EBITDA轉賺5,600萬美元，去年同期蝕3,300萬美元；酒店入住率由28%，增至46.7%，日均房費升50%，至231美元。澳門巴黎人淨收益1.74億美元，大升近1.4倍，娛樂場佔1.28億美元，多1.5倍；經調整物業EBITDA錄4,600萬美元，去年同期蝕1,100萬美元；酒店入住率由41.3%，升至77.8%，日均房費156美元，增31.1%。

三成客房因勞動力限制暫停服務

集團主席兼行政總裁羅伯特•戈德斯坦(Robert Glen Goldstein)表示，澳門在旅遊限制得以放寬後，訪客量上升已於季內帶動博彩下注額、零售銷售額及酒店入住率，換言之業務已重回正軌。另外，對於首席營運總裁及執行董事鄭君諾回應有關酒店客房存量提問時，指3月底止有約3,800間客房、佔金沙中國總額房31%，因勞動限制而暫停服務，但預期今季將能營運最多1.07萬間客房，而金沙的客房存量餘額預期於第三季內投入營運。

金沙中國現升0.9元或3.1%，報29.65元，成交額8.12億元，市值2,404億元。