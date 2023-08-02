藍籌業績｜電能半年多賺3% 派息維持78仙

電能實業(006)公布6月底止半年純利29.59億元，按年升3.1%；收入6.62億元，增10.7%；經營溢利7.5億元，多31.3%；每股溢利1.39元；中期息維持0.78元。

電能業績｜英國公司溢利少 2% 澳洲減 17%

集團旗下英國營運公司錄13.98億元溢利貢獻，少2.4%，主要績受UK Power Networks (UKPN)規管重設、融資成本上升及不利匯率等因素影響。UKPN於明年4月踏入新的5年價格規管期，公司獲批的實際開支較上一規管期增加25%，將用於投資電網以配合電動車、熱泵及可再生能源發電的發展需要。有關的投資計劃包括提升網絡容量以及建立新的配電系統營運商部門，以支持英國的淨零碳轉型。

香港業務方面，港燈電力投資錄3.28億元溢利貢獻，升約一成，由於天氣較為和暖，加上在抗疫措施撤消後，香港的經濟與商業活動逐漸復常，旗下營運公司港燈(2638)的售電量較去年同期增加3%。澳洲業務貢獻5.58億元，少16.8%，主要因為配氣網絡的規管重設以及不利的匯率走勢導致溢利減少。